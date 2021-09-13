Times: Джонсон встретится с Байденом после участия в Генассамблее ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведёт переговоры с американским президентом Джо Байденом в ходе поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке 14 сентября.

Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, британский премьер намерен использовать свой визит для перезагрузки отношений между Великобританией и США.

По данным издания, целью встречи лидеров двух стран также является подготовка к Конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Глазго с 1 по 12 ноября.

Ранее председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции заявил, что на Генассамблее ООН ожидается присутствие 83 глав государств.