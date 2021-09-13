Times: Джонсон встретится с Байденом после участия в Генассамблее ООН
- Reuters
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
Как отмечается, британский премьер намерен использовать свой визит для перезагрузки отношений между Великобританией и США.
По данным издания, целью встречи лидеров двух стран также является подготовка к Конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Глазго с 1 по 12 ноября.
Ранее председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции заявил, что на Генассамблее ООН ожидается присутствие 83 глав государств.