США рассматривают различные возможности доставки помощи в Сирии
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«США поддерживают все возможности для доставки помощи нуждающимся сирийцам», — цитирует ТАСС де Лаурентиса.
Как уточняется, США «привержены тому, чтобы способствовать увеличению помощи как посредством трансграничного механизма, так и через линии соприкосновения».
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты выделят $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану.