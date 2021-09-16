США рассматривают различные возможности доставки помощи в Сирии

Соединённые Штаты рассматривают все возможности доставки гуманитарной помощи в Сирии. Об этом заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

«США поддерживают все возможности для доставки помощи нуждающимся сирийцам», — цитирует ТАСС де Лаурентиса.

Как уточняется, США «привержены тому, чтобы способствовать увеличению помощи как посредством трансграничного механизма, так и через линии соприкосновения».

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты выделят $64 млн для оказания гуманитарной помощи Афганистану.