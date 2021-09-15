Офисы Министерства мира Афганистана закрыли

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Представители движения «Талибан»* закрыли все региональные офисы Министерства мира Афганистана — структуры, созданной для переговоров с местными общинами.
Офисы Министерства мира Афганистана закрыли
  • © Bernat Armangue / AP

Об этом рассказал глава отделения этого ведомства в провинции Бамиан Наджиболла аль-Козай.

«Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что отделение в Бамиане не работает с воскресенья, 12 сентября. 

Ранее представитель «Талибана»* и глава МИД нынешнего кабмина Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в настоящий момент в стране нет никакого сопротивления власти талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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