Офисы Министерства мира Афганистана закрыли

Представители движения «Талибан»* закрыли все региональные офисы Министерства мира Афганистана — структуры, созданной для переговоров с местными общинами.

Об этом рассказал глава отделения этого ведомства в провинции Бамиан Наджиболла аль-Козай.

«Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что отделение в Бамиане не работает с воскресенья, 12 сентября.

Ранее представитель «Талибана»* и глава МИД нынешнего кабмина Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что в настоящий момент в стране нет никакого сопротивления власти талибов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.