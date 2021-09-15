В СБ ООН подтвердили созыв заседания по Корейскому полуострову

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Председатель Совета Безопасности ООН Берн Нейсон подтвердила проведение в среду, 15 сентября, заседания по ситуации на Корейском полуострове.
В СБ ООН подтвердили созыв заседания по Корейскому полуострову
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

«Мы также рассмотрим сегодня последнее ракетное испытание КНДР», — приводит ТАСС её слова.

В свою очередь, постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер обвинил КНДР в нарушении резолюций СБ ООН перед заседанием совета в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Объект упал за пределами японской экономической зоны.

В ООН заявили об обеспокоенности ракетными пусками на Корейском полуострове.

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