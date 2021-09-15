Стоун заявил, что Путин предотвратил «превращение России в вассала США»

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Американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун в эфире «Россия 24» заявил, что российский президент Владимир Путин предотвратил «превращение России в вассала США».
Стоун заявил, что Путин предотвратил «превращение России в вассала США»
  • Reuters

По словам Стоуна, США «могли бы стать партнёром России, но из-за денег этого не произошло». Он заявил, что «на Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом».

«Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки», — сказал Стоун.

Режиссёр также заявил, что это было бы плохо для мира, так как США в таком случае «становились бы всё сильнее, превратились бы в тиранию». Стоун отметил, что должен быть баланс.

В мае Стоун заявил, что США на протяжении долгого времени ведут кампанию против России.

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