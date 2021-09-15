В МИД России призвали страны Корейского полуострова к сдержанности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в связи с последними событиями на Корейском полуострове призывает к сдержанности и возобновлению диалога между Южной Кореей и КНДР.

«Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Разумной альтернативы политико-дипломатическому пути урегулирования проблем региона не существует», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что российская сторона призывает страны «проявлять сдержанность и на практике подтвердить готовность к возобновлению диалога» в рамках достигнутых ранее договорённостей и взятых обязательств.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.