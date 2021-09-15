Сестра Ким Чен Ына назвала нормальной деятельностью испытательные пуски ракет из КНДР

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Сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что пуски баллистических ракет Северной Кореей являются нормальной деятельностью по выполнению задач в развитии обороны. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сестра Ким Чен Ына назвала нормальной деятельностью испытательные пуски ракет из КНДР
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Она также выразила сожаление, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин называет подобные испытания КНДР провокациями, используя выражения, как «какие-то журналисты».

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.

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