Захарова заявила о готовности России к информационным атакам перед выборами
- © AP
«Мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что посол США Джон Салливан был вызван в МИД России.
Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что американскому послу было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.