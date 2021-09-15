Захарова заявила о готовности России к информационным атакам перед выборами

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Российская сторона отмечает многократное увеличение числа информационных атак в преддверии сентябрьских выборов. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва готова к действиям подобного рода.
Захарова заявила о готовности России к информационным атакам перед выборами
  • © AP

«Мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что посол США Джон Салливан был вызван в МИД России.

Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что американскому послу было заявлено о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

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