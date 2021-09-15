Суд отложил рассмотрение вопроса о скифском золоте на октябрь

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Решение по делу о скифском золоте пока не вынесено, судебное разбирательство продолжится в октябре. Об этом сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Суд отложил рассмотрение вопроса о скифском золоте на октябрь
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Перенесли на октябрь», — цитирует ТАСС Мальгина.

По его словам, информации о точной дате судебного заседания пока нет.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.

В марте 2021 года стало известно, что Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью — Джерарда Левина — после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей — Дуко Оранье.

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