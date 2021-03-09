Слушания по делу о скифском золоте могут пройти в Амстердаме 22 апреля

Апелляционный суд Амстердама планирует провести слушания по делу о скифском золоте 22 апреля, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Слушания запланированы на 22 апреля 11:00», — сказали в суде.

Отмечается, что Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью — Джерарда Левина после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей — Дуко Оранье.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.