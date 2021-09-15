Лавров заявил о готовности России вести профессиональный диалог с НАТО

Россия готова вести диалог с НАТО, но он должен быть профессиональным. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского МИД заявил об этом по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

«Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном после переговоров лидеров двух стран в Женеве сложный, но он идёт на разных уровнях.