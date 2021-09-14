Боррель: ЕС видит в России важного глобального игрока

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз видит в России важного глобального игрока.
Боррель: ЕС видит в России важного глобального игрока
  • © Julien Warnand / AP

«В любом случае Россия остаётся нашим крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Она не исчезнет и не изменится в одночасье», — цитирует его ТАСС.

Боррель также высказался за сотрудничество с Россией в ряде ситуаций, связанных с политикой безопасности.

«Я должен признать, что Россия играет конструктивную роль в вопросе, связанном с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе», — отметил он.

Ранее Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран Европейского союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить