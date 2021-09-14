Боррель: ЕС видит в России важного глобального игрока

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз видит в России важного глобального игрока.

«В любом случае Россия остаётся нашим крупнейшим соседом и важным глобальным игроком. Она не исчезнет и не изменится в одночасье», — цитирует его ТАСС.

Боррель также высказался за сотрудничество с Россией в ряде ситуаций, связанных с политикой безопасности.

«Я должен признать, что Россия играет конструктивную роль в вопросе, связанном с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе», — отметил он.

Ранее Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран Европейского союза.