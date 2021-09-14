Постпред России в Вене заявил об отсутствии признаков работы Ирана над ядерной бомбой

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии признаков работы Ирана над созданием ядерной бомбы.
Постпред России в Вене заявил об отсутствии признаков работы Ирана над ядерной бомбой
  • Reuters

Об этом он сказал, комментируя публикацию The New York Times, в которой говорится, что Иран примерно через месяц может получить достаточное количество материала, необходимого для изготовления одной ядерной боеголовки.

«Мы эти спекуляции не приветствуем. Неядерному государству чрезвычайно сложно создать ядерную бомбу. Никаких признаков того, что Иран ведёт работу в этом направлении, нет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, данного рода спекуляции просто нагнетают атмосферу в условиях, когда всем заинтересованным сторонам нужно садиться снова за стол переговоров и решать проблему по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

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