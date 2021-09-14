Глава ВОЗ высказался об использовании паспортов вакцинации для путешествий

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказался об использовании паспортов вакцинации для путешествий.

«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условий для путешествий», — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

По его словам, «причина заключается в том, что сейчас нет вакцинного равенства».

Он добавил, что «это будет инструментом для дискриминации».

Ранее руководитель африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса.