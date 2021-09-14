Мурашко сообщил об обсуждении вопроса взаимного признания сертификатов вакцинации с Сан-Марино

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что с Сан-Марино обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации.
Мурашко сообщил об обсуждении вопроса взаимного признания сертификатов вакцинации с Сан-Марино
  • РИА Новости

Он сообщил, что «обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов по вакцинации и дальнейшее сотрудничество в области медицины, фармацевтики».

«В этом заинтересована и российская сторона, и сторона республики Сан-Марино», — заявил министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, прокомментировал использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить