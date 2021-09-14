Мурашко сообщил об обсуждении вопроса взаимного признания сертификатов вакцинации с Сан-Марино

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что с Сан-Марино обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации.

Он сообщил, что «обсуждался вопрос взаимного признания сертификатов по вакцинации и дальнейшее сотрудничество в области медицины, фармацевтики».

«В этом заинтересована и российская сторона, и сторона республики Сан-Марино», — заявил министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, открывая переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари, прокомментировал использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в республике.