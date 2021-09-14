Глава ВОЗ заявил, что в мире введено почти 6 млрд доз вакцин от коронавируса
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По его словам, лишь 2% из них пришлось на Африку.
«К настоящему моменту лишь две африканские страны достигли цели по вакцинации 40% населения. Это самый низкий показатель из всех регионов. И это не потому, что африканские страны не имеют возможности или опыта в развёртывании вакцинации. Это потому, что они были оставлены за бортом остальным миром», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.
Ранее руководитель африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса.