Глава ВОЗ заявил, что в мире введено почти 6 млрд доз вакцин от коронавируса

Более 5,9 млрд доз вакцин от коронавируса ввели в мире к настоящему моменту, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, лишь 2% из них пришлось на Африку.

«К настоящему моменту лишь две африканские страны достигли цели по вакцинации 40% населения. Это самый низкий показатель из всех регионов. И это не потому, что африканские страны не имеют возможности или опыта в развёртывании вакцинации. Это потому, что они были оставлены за бортом остальным миром», — цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Ранее руководитель африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что Африке нужны новые партии вакцины от коронавируса.