В ЕС обсуждают форму своего представительства в Кабуле
- Reuters
«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию (в Афганистане. — RT), кроме как взаимодействовать с талибами*, но взаимодействовать — это не значит признавать. Однако это значит разговаривать», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что соответствующее взаимодействие будет определяться действиями радикального движения «Талибан».
По его словам, в союзе в настоящий момент как раз обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен ЕС в Кабуле, если сложатся необходимые условия.
Ранее Совет ЕС заявил, что Евросоюз не допустит возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.