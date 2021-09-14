В ЕС обсуждают форму своего представительства в Кабуле

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза в настоящий момент обсуждают форму своего представительства в Афганистане.
В ЕС обсуждают форму своего представительства в Кабуле
  • Reuters

«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию (в Афганистане. — RT), кроме как взаимодействовать с талибами*, но взаимодействовать — это не значит признавать. Однако это значит разговаривать», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что соответствующее взаимодействие будет определяться действиями радикального движения «Талибан».

По его словам, в союзе в настоящий момент как раз обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен ЕС в Кабуле, если сложатся необходимые условия.

Ранее Совет ЕС заявил, что Евросоюз не допустит возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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