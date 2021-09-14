Путин провёл переговоры с президентом Ирана

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Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд тем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл переговоры с президентом Ирана
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«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси», — говорится в сообщении.

Как уточняется, стороны обсудили актуальные вопросы работы в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Подтверждён обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе.

Лидеры двух стран также обсудили некоторые темы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с договорённостями между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия прокомментировала ситуацию с СВПД.

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