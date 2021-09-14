Военные эксперты Подберёзкин и Леонков высказались по поводу слов генерала США о войне с Китаем и Россией

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Анастасия Румянцева
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин и военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировали заявление заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерала Джона Хайтена о том, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.
Военные эксперты Подберёзкин и Леонков высказались по поводу слов генерала США о войне с Китаем и Россией
  • Reuters

По словам Подберёзкина, это не новое заявление, поскольку американцы регулярно проводят подобного рода исследования.

«Я встречал подобные, но ещё середины прошлого десятилетия, их проводила корпорация RAND и другие организации. В любом случае эти последствия (противостояния. — RT) были катастрофическими уже тогда», — пояснил Подберёзкин.

В свою очередь, Леонков отметил, что в доктринальных документах США и НАТО Россия и Китай были обозначены военными противниками.

При этом, по его словам, заявление Хайтена можно расценивать как некий вывод, согласно которому, если дальше «разговаривать с позиции силы», то Россия и Китай будут только сближаться.

«Я думаю, что они решили пыл охладить... Американцы до встречи Путина с Байденом были на других позициях: в случае чего — ядерная война, превентивный удар, но после встречи Байден поддерживает вот эту позицию, что в третьей мировой войне победителей не будет», — заключил собеседник RT.

Ранее Хайтен заявил, что в случае войны Соединённых Штатов с Россией и Китаем мир столкнётся с разрушительными последствиями.

По его словам, в диалоге России и США о стратегической стабильности видны определённые успехи, так как обе стороны понимают ситуацию.

Генерал подчеркнул, что такие же переговоры необходимо вести и с китайскими властями на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств.

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