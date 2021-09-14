Бывший оператор беспилотника США рассказал о службе в американской армии

Короткая ссылка
Бывший оператор боевого беспилотника США Брендон Брайант в рамках проекта RT Unheard Voices рассказал о службе в американской армии.

Мужчина признался, что считает себя причастным к гибели тринадцати человек. 

«Ментальная деградация — вот подходящий термин. Ликование после каждого нашего удара, обмен поздравлениями и жестами «дай пять», продвижение по службе, полученное за эту работу, — всё это разъедает твою личность», — сказал Брайант.

Он отметил, что новобранцы, только что окончившие школу, становятся по сути «снайперами в видеоигре», которые после четырёх месяцев подготовки допускаются к принятию решений о нанесении ударов.

По данным бюро журналистских расследований, с 2010 по 2020 год число убитых в результате ударов беспилотников США достигло 16 901, в том числе погибли 454 ребёнка.

В предыдущей серии проекта RT Unheard Voices отбывший в тюрьме Гуантанамо 14 лет и написавший об этом книгу «Мавританец» Мохаммед Слахи рассказал, как был вынужден под пытками «сознаться в преступлениях, которых не совершал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить