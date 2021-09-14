Бывший оператор беспилотника США рассказал о службе в американской армии

Бывший оператор боевого беспилотника США Брендон Брайант в рамках проекта RT Unheard Voices рассказал о службе в американской армии.

Мужчина признался, что считает себя причастным к гибели тринадцати человек.

«Ментальная деградация — вот подходящий термин. Ликование после каждого нашего удара, обмен поздравлениями и жестами «дай пять», продвижение по службе, полученное за эту работу, — всё это разъедает твою личность», — сказал Брайант.

Он отметил, что новобранцы, только что окончившие школу, становятся по сути «снайперами в видеоигре», которые после четырёх месяцев подготовки допускаются к принятию решений о нанесении ударов.

По данным бюро журналистских расследований, с 2010 по 2020 год число убитых в результате ударов беспилотников США достигло 16 901, в том числе погибли 454 ребёнка.

В предыдущей серии проекта RT Unheard Voices отбывший в тюрьме Гуантанамо 14 лет и написавший об этом книгу «Мавританец» Мохаммед Слахи рассказал, как был вынужден под пытками «сознаться в преступлениях, которых не совершал».