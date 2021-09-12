Отбывший 14 лет в Гуантанамо Мохаммед Слахи рассказал о заключении в тюрьме

Отбывший в американской тюрьме Гуантанамо 14 лет и написавший об этом книгу «Мавританец» Мохаммед Слахи рассказал в проекте RT Unheard Voices о том, как был вынужден под пытками «сознаться в преступлениях, которых не совершал».

«Из-за пыток я сознался в преступлениях, которых не совершал. Меня лишали сна, избивали до тех пор, пока не сломали ребро, надолго лишали еды. Я подвергался надругательствам сексуального характера. Мне не давали спать в течение первых 70 дней — звучит как ложь, но это правда», — рассказал Слахи.

В 1990-е годы мужчина дважды совершал поездки в Афганистан, после чего решил присоединиться к моджахедам.

«Когда я попал в Афганистан, выяснилось, что тренировочный лагерь контролировался «Аль-Каидой»*. Тогда я впервые о ней услышал. Я был очень молод и дезинформирован. Это была огромная машина пропаганды, возглавляемая США, а также их западными и арабскими союзниками. Мне нарисовали картину, которая не соответствовала действительности. Я думал, речь о правом деле», — вспоминает Слахи.

Позднее он разорвал связи с террористами, но в конце 1990-х с телефона Усамы бен Ладена ему позвонил двоюродный брат, чтобы попросить помочь больному отцу. После терактов в Нью-Йорке этим звонком заинтересовались американские спецслужбы и отправили Слахи в Гуантанамо.

Ранее участвовавший в боевых действиях британец Тревор Коулт в проекте RT Unheard Voices, посвящённом 20-летию войны США в Афганистане, рассказал, что думает о миссии в республике и почему считает её бессмысленной.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.