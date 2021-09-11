RT запустил проект Unheard Voices о пострадавших в 20-летней войне США в Афганистане людях

Участвовавший в боевых действиях в Афганистане и Ираке британец Тревор Коулт в проекте RT Unheard Voices, посвящённом 20-летию войны США в Афганистане, рассказал, что думает о миссии в республике и почему считает её бессмысленной.

«В прошлом году я пытался покончить с собой. Мне было очень плохо. Моему браку пришёл конец, я чуть не потерял сына и не знал, что делать. Многие из парней, с которыми я служил, больше не разговаривают друг с другом, они просто пытаются забыть обо всём и жить дальше», — рассказал Коулт.

Ветеран отметил, что его друг погиб, подорвавшись на мине.

«Ему оторвало руки и ноги. Кажется, тогда боевые потери нашей группы составили 17 человек. На многих выживших повлияло то, что они увидели», — вспоминает он.

По словам мужчины, изначально солдат отправляли сжигать маковые поля, но когда они приземлились в Афганистане, план изменился — пришлось воевать.

В настоящее время он считает, что миссия в Афганистане была бессмысленной, а вывод войск называет «бардаком».

«Если бы администрация Байдена согласовала действия со своими союзниками, такого бы не было. А то получилось, что сначала вывезли военных, а потом стали думать, что делать с гражданскими... Мы оставили там гору оборудования, потеряли много людей и так легко отказались от всего», — сказал Коулт.

Также в рамках проекта члены семьи, потерявшей от удара американского беспилотника в Кабуле десять человек, семь из которых — дети, рассказали, как родные переживают трагедию.