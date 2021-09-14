Асад на встрече с Путиным назвал санкции против Сирии античеловеческими

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Санкции ряда стран против сирийского народа можно назвать античеловеческими и нелегитимными, заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
Асад на встрече с Путиным назвал санкции против Сирии античеловеческими
  • kremlin.ru

«Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные», — сказал Асад.

По его словам, политические процессы, которые проводило руководство САР, «примерно уже как три года остановились» по определённым причинам.

Так, отметил он, есть государства, которые «всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов».

Ранее сообщалось, что Путин в ходе переговоров отметил, что Асад многое делает, чтобы наладить диалог с политическими оппонентами.

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