Путин провёл встречу с Асадом в Кремле

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом в Кремле отметил, что Асад многое делает, чтобы наладить диалог с политическими оппонентами.

«Люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами», — цитирует Путина сайт Кремля.

Российский лидер назвал проблемой пристутсвие в САР иностранных войск без разрешения сирийского правительства.

Он отметил, что правительству Сирии подконтрольно 90% территории страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани высказался о конституционном комитете Сирии.