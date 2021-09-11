Лавров высказался о конституционном комитете Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани высказался о конституционном комитете Сирии.
Лавров высказался о конституционном комитете Сирии
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Мы информировали партнёров о нашей работе и по двусторонним каналам с Дамаском, и в рамках астанинского формата с участием Турции и Ирана, а также на женевской площадке, где, мы рассчитываем, возобновится в самом ближайшем будущем работа конституционного комитета с участием делегаций правительства и оппозиции... Подчеркнули мы также необходимость предоставления сирийцам гуманитарного содействия, помощи в восстановлении разрушенной войной гражданской инфрастуктуры без политизации этой темы», — цитирует ТАСС Лаврова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в САР.

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