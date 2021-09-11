Лавров высказался о конституционном комитете Сирии
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«Мы информировали партнёров о нашей работе и по двусторонним каналам с Дамаском, и в рамках астанинского формата с участием Турции и Ирана, а также на женевской площадке, где, мы рассчитываем, возобновится в самом ближайшем будущем работа конституционного комитета с участием делегаций правительства и оппозиции... Подчеркнули мы также необходимость предоставления сирийцам гуманитарного содействия, помощи в восстановлении разрушенной войной гражданской инфрастуктуры без политизации этой темы», — цитирует ТАСС Лаврова.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в САР.