Южнокорейский регулятор оштрафовал Google на $177 млн
Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на регулятор.
По данным регулятора, компания препятствовала рыночной конкуренции путём требования от производителей смартфонов заключить соглашение, в соответствии с которым последние не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android.
Ранее стало известно, что мировой суд Москвы в конце сентября рассмотрит новый протокол Роскомнадзора в отношении Google, связанный с отказом удалить запрещённый в России контент.