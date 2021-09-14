Южнокорейский регулятор оштрафовал Google на $177 млн

Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 207,4 млрд вон ($176,8 млн) по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на регулятор.

По данным регулятора, компания препятствовала рыночной конкуренции путём требования от производителей смартфонов заключить соглашение, в соответствии с которым последние не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android.

Ранее стало известно, что мировой суд Москвы в конце сентября рассмотрит новый протокол Роскомнадзора в отношении Google, связанный с отказом удалить запрещённый в России контент.