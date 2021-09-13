Меркель заявила о долгом пути Сербии в ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Сербии и странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для членства в ЕС.
Меркель заявила о долгом пути Сербии в ЕС
  • Reuters

«За прошедшие годы наше совместное сотрудничество действительно достигло открытых отношений полного доверия. На этом пути мы добились определённых результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона ещё предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза», — цитирует её ТАСС.

При этом глава Германии подчеркнула, что присоединение стран Западных Балкан к Евросоюзу отвечает геостратегическим интересам объединения.

Ранее посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что в Евросоюзе нет общего понимания европейской перспективы Украины.

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