Посол Латвии высказался о перспективах вступления Украины в ЕС

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Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что в Евросоюзе нет общего понимания европейской перспективы Украины.

«На сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины», — сказал Пойканс в интервью изданию «Европейская правда».

Он отметил, что для членства в ЕС необходим консенсус 27 стран — участников объединения.

По его словам, часть этих стран не видят оснований для расширения Евросоюза.

Дипломат добавил, что в случае «определённого прогресса» Украина, вероятно, сможет поставить вопрос о своём членстве в ЕС.

Ранее экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшие десять лет, так как есть противодействие внутри самого альянса, где боятся вызвать негативную реакцию России.

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