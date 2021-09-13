США продолжат рассекречивать документы о терактах 11 сентября

Короткая ссылка
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США намерены продолжать снимать гриф секретности с документов о терактах 11 сентября 2001 года.
США продолжат рассекречивать документы о терактах 11 сентября
  • © AP

«Президент взял на себя обязательство обеспечивать максимальную степень прозрачности в рамках закона и содействовать семьям (пострадавших. — RT) в их усилиях, направленных на то, чтобы добиться полной подотчётности применительно к рассекречиванию документов, которые касаются терактов 11 сентября 2001 года», — приводит ТАСС её слова.

Она напомнила, что Байден ранее подписал указ, предписывающий спецслужбам США изучить возможность рассекречивания документов по 11 сентября.

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало первый документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа Байдена. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить