США продолжат рассекречивать документы о терактах 11 сентября

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США намерены продолжать снимать гриф секретности с документов о терактах 11 сентября 2001 года.

«Президент взял на себя обязательство обеспечивать максимальную степень прозрачности в рамках закона и содействовать семьям (пострадавших. — RT) в их усилиях, направленных на то, чтобы добиться полной подотчётности применительно к рассекречиванию документов, которые касаются терактов 11 сентября 2001 года», — приводит ТАСС её слова.

Она напомнила, что Байден ранее подписал указ, предписывающий спецслужбам США изучить возможность рассекречивания документов по 11 сентября.

Ранее Федеральное бюро расследований опубликовало первый документ по терактам 11 сентября, рассекреченный в рамках указа Байдена.