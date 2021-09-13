Афганских военнослужащих вывезли из Узбекистана в другую страну

Афганских военнослужащих и гражданских лиц, которые были задержаны в августе после незаконного пересечения государственной границы Узбекистана, эвакуировали в другую страну.

«В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представителей гражданского населения Афганистана пересекла государственную границу Узбекистана и была задержана», — приводит ТАСС слова представителя МИД Узбекистана Юсупа Кабулжанова.

Отмечается, что 12—13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну.

Название страны не уточняется.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну лётчиков афганских ВВС вместе с семьями будет переброшена на американскую военную базу.