WSJ: афганских лётчиков перебросят из Узбекистана на военную базу США

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США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группа прибывших в эту страну лётчиков афганских ВВС вместе с семьями будет переброшена на американскую военную базу.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, речь идёт о пилотах афганских ВВС, которые после прихода талибов* к власти в Афганистане бежали вместе с родными в Узбекистан на самолётах и вертолётах афганских ВВС.

По данным издания, талибы оказывали давление на власти Узбекистана с целью добиться выдачи покинувших Афганистан лётчиков.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что 22 афганских самолёта и 24 вертолёта, на борту которых находились 585 военных, незаконно пересекли границу 14—15 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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