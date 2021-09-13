В МИД прокомментировали договорённости между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала договорённости между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия. Её комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД прокомментировали договорённости между МАГАТЭ и Ираном о продолжении взаимодействия
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«Отмечаем конструктивный характер заявлений гендиректора МАГАТЭ Р. Гросси по итогам состоявшегося 11—12 сентября его визита в Тегеран и встречи с вице-президентом ИРИ — руководителем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) М. Эслами», — говорится в сообщении.

Захарова заявила, что «главное — с обеих сторон подтверждён твёрдый настрой на продолжение диалога по всему спектру вопросов, касающихся проверочной деятельности агентства в Иране».

«Прочерчен вектор дальнейших контактов, которые будут уплотняться и, как мы надеемся, позволят обеспечить должный уровень верификации и своевременное урегулирование любых возникающих вопросов. Приветствуем договорённость между руководством МАГАТЭ и ОАЭИ по поводу обслуживания установленного на объектах иранского ядерно-энергетического комплекса проверочного оборудования. Разделяем мнение Р. Гросси о том, что таким образом найдено решение наиболее срочной технической проблемы, что позволит агентству сохранить ясную картину состояния дел в иранской ядерной программе без каких-либо пробелов», — отметила представитель МИД.

Она добавила, что «есть все предпосылки, чтобы обе стороны продолжили движение вперёд в заданном темпе».

Ранее глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что Иран восстановит доступ МАГАТЭ к камерам на ядерных объектах в республике.

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