Генконсульство России выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Турции

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Российские дипломаты выясняют обстоятельства ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции, передаёт ТАСС со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.
Генконсульство России выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Турции
  • © AP

«Сотрудники генконсульства в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла. Уточняем обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших туристов», — сказали агентству.

По данным СМИ, в результате аварии с автобусом, где могли находиться россияне, пострадали по меньшей мере 30 человек.

Сообщалось, что на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.

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