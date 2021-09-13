Генконсульство России выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Турции

Российские дипломаты выясняют обстоятельства ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции, передаёт ТАСС со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

«Сотрудники генконсульства в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла. Уточняем обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших туристов», — сказали агентству.

По данным СМИ, в результате аварии с автобусом, где могли находиться россияне, пострадали по меньшей мере 30 человек.

Сообщалось, что на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.