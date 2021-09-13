Генконсульство России выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Турции
- © AP
«Сотрудники генконсульства в Анталье находятся на связи с властями провинции Мугла. Уточняем обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших туристов», — сказали агентству.
По данным СМИ, в результате аварии с автобусом, где могли находиться россияне, пострадали по меньшей мере 30 человек.
Сообщалось, что на трассе Мугла — Денизли столкнулись школьный и туристический автобусы. Водитель автобуса, перевозившего туристов, погиб, всех пострадавших доставили в больницы.