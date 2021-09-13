В аварии с туристическим автобусом в Турции пострадали не менее 30 человек
- Reuters
Об этом сообщает агентство Demirören.
Как отмечается, на трассе Мугла — Денизли примерно в 07:30 по местному времени столкнулись школьный и туристический автобусы.
В результате ДТП погиб водитель автобуса, перевозившего туристов. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.
По данным агентства, в туристическом автобусе находились российские и украинские туристы.
Ранее сообщалось, что во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, в двух российских туристов врезался грузовик.