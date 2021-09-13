В аварии с туристическим автобусом в Турции пострадали не менее 30 человек

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В результате ДТП с участием туристического автобуса, в котором могли находиться граждане России, пострадали по меньшей мере 30 человек.
В аварии с туристическим автобусом в Турции пострадали не менее 30 человек
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Demirören.

Как отмечается, на трассе Мугла — Денизли примерно в 07:30 по местному времени столкнулись школьный и туристический автобусы.

В результате ДТП погиб водитель автобуса, перевозившего туристов. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

По данным агентства, в туристическом автобусе находились российские и украинские туристы.

Ранее сообщалось, что во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, в двух российских туристов врезался грузовик.

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