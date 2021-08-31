В Египте грузовик сбил двух российских туристов

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Во время остановки на обочине туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, в двух российских туристов врезался грузовик.
В Египте грузовик сбил двух российских туристов
  • РИА Новости

«31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса... супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем», — говорится в сообщении российского посольства в Египте в Facebook.

Отмечается, что женщина погибла на месте. Её муж с травмами доставлен в больницу города Суэц.

2 августа автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.

Ещё десять российских туристов уже вернулись в Самару.

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