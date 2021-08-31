В Египте грузовик сбил двух российских туристов
- РИА Новости
«31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса... супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем», — говорится в сообщении российского посольства в Египте в Facebook.
Отмечается, что женщина погибла на месте. Её муж с травмами доставлен в больницу города Суэц.
2 августа автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.
Ещё десять российских туристов уже вернулись в Самару.