Террористы совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 27 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 27 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них по данным сирийской стороны — 20 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 18 обстрелов, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Алеппо — два обстрела», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.