В Афганистане обсуждают возобновление обучения в университетах и изменения в образовании

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Министерство высшего образования Афганистана заявило, что обсуждает с университетами вопрос возобновления обучения через неделю.
В Афганистане обсуждают возобновление обучения в университетах и изменения в образовании
  • Reuters

Об этом сообщает агентство The Khaama Press.

Отмечается, что программа обучения будет изменена.

По словам и. о. министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани, второстепенные предметы заменят на более современные.

Он добавил, что классы будут разделены на мужские и женские.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции повторно заявил о необходимости диалога с движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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