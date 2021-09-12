В Израиле призвали участников ядерного соглашения возобновить санкции против Ирана

Министр обороны Израиля Бени Ганц призвал участников ядерного соглашения возобновить действие санкций против Ирана.

По его словам, Иран не соблюдает подписанные соглашения.

«Я призываю страны, которые всё ещё являются участниками ядерного соглашения, ввести санкции, предусмотренные в нём», — написал Ганц в своём Twitter.

איראן לא מכבדת את ההסכמים שעליהם חתמה, ואין סיבה להאמין שתכבד הסכמים שעליהם תחתום בעתיד. הגיעה השעה לפעולות. אני קורא למדינות שעדיין חברות בהסכם הגרעין, להטיל את הסנקציות הקבועות בהסכם. המאמץ מול איראן וגם מול אפגניסטאן ומדינות נוספות, אינו עניין מזרח תיכוני או מערבי בלבד. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) September 12, 2021

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.