Коалиция США подтвердила атаку на её силы в Эрбиле

Возглавляемая США коалиция подтвердила, что её силы в Эрбиле в Иракском Курдистане подверглись атаке беспилотников.

Вечером 11 сентября приблизительно в 23:43 «силы коалиции на авиабазе в Эрбиле были атакованы двумя беспилотниками», сообщил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

«Для уничтожения дронов были использованы контрмеры по защите сил. Первый беспилотник попал по внутреннему периметру, другой — по внешнему. Пострадавших и материального ущерба нет», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три ракеты упали вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака на территорию, где размещены ВС США.