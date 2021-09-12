Коалиция США подтвердила атаку на её силы в Эрбиле
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Вечером 11 сентября приблизительно в 23:43 «силы коалиции на авиабазе в Эрбиле были атакованы двумя беспилотниками», сообщил представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.
«Для уничтожения дронов были использованы контрмеры по защите сил. Первый беспилотник попал по внутреннему периметру, другой — по внешнему. Пострадавших и материального ущерба нет», — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три ракеты упали вблизи международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака на территорию, где размещены ВС США.