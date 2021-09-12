Xiaomi не получала жалоб о блокировке смартфонов в Европе и странах СНГ

Короткая ссылка
Компания Xiaomi не получала сообщений о блокировке смартфонов в Европе и странах СНГ, заявила пресс-служба корпорации в Facebook.
Xiaomi не получала жалоб о блокировке смартфонов в Европе и странах СНГ
  • Reuters

«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — говорится в комментарии компании.

Как ранее сообщил сайт мобильных разработчиков XDA Developers, пользователи китайских смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира заявили о блокировке устройств.

Уточнялось, что с проблемами столкнулись пользователи с Кубы, из Ирана, Сирии, Судана, КНДР и Крыма.

Позднее стало известно, что Роспотребнадзор не получал жалоб от жителей Крыма по данным проблемам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить