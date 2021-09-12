Xiaomi не получала жалоб о блокировке смартфонов в Европе и странах СНГ
- Reuters
«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — говорится в комментарии компании.
Как ранее сообщил сайт мобильных разработчиков XDA Developers, пользователи китайских смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира заявили о блокировке устройств.
Уточнялось, что с проблемами столкнулись пользователи с Кубы, из Ирана, Сирии, Судана, КНДР и Крыма.
Позднее стало известно, что Роспотребнадзор не получал жалоб от жителей Крыма по данным проблемам.