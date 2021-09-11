Пользователи смартфонов Xiaomi сообщили о блокировке устройств в ряде регионов мира

Пользователи китайских смартфонов Xiaomi в ряде регионов мира заявили о блокировке устройств, пишет сайт мобильных разработчиков XDA Developers со ссылкой на сообщения на форумах и в соцсетях Facebook и Reddit.

В сообщении подчёркивается, что с проблемами столкнулись пользователи из Ирана, Сирии, Кубы, Судана, КНДР и Крыма.

Некоторые владельцы смартфонов опубликовали фотографии с заблокированными устройствами, на экранах которых показано сообщение: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

Как отмечают посетители форумов, блокировка распространяется на устройства, активированные на запрещённой территории, но не распространяется на телефоны, активированные перед ввозом.