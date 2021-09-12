МИД Франции отказывается иметь какие-либо отношения с правительством талибов

Франция считает, что движение «Талибан»* не сдержало своих обязательств, данных международному сообществу, поэтому Париж не признает новое правительство Афганистана, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

«Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством», — цитирует ТАСС высказывания Ле Дриана в эфире телеканала France 5.

По его словам, Франция требовала от талибов, чтобы те позволили уехать из страны всем, кто этого желает, разрешили свободно поставлять гуманитарную помощь, соблюдали права человека.

Также Париж настаивал на отказе талибов от сотрудничества с «Аль-Каидой»**.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Афганистан вошёл «в новый этап»: фактическая власть сменилась и альтернативы ей нет.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.