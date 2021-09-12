МИД Франции отказывается иметь какие-либо отношения с правительством талибов

Короткая ссылка
Франция считает, что движение «Талибан»* не сдержало своих обязательств, данных международному сообществу, поэтому Париж не признает новое правительство Афганистана, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
МИД Франции отказывается иметь какие-либо отношения с правительством талибов
  • Reuters

«Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством», — цитирует ТАСС высказывания Ле Дриана в эфире телеканала France 5.

По его словам, Франция требовала от талибов, чтобы те позволили уехать из страны всем, кто этого желает, разрешили свободно поставлять гуманитарную помощь, соблюдали права человека.

Также Париж настаивал на отказе талибов от сотрудничества с «Аль-Каидой»**.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что Афганистан вошёл «в новый этап»: фактическая власть сменилась и альтернативы ей нет.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить