Посол России высказался о ситуации в Афганистане

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» высказался о ситуации в Афганистане.

Он отметил, что «страна вошла в новый этап: фактическая власть сменилась, этой власти здесь альтернативы нет».

По словам посла, «перед этой властью стоят очень серьёзные объективные проблемы».

«Говорить о том, что здесь всё будет безоблачно, всё будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя, поскольку если социальные и экономические неурядицы будут усугубляться (а пока всё идёт к этому), то это, конечно, будет сложный сценарий», — цитирует ТАСС Жирнова.

Посол заявил, что «Запад заморозил финансовые активы Афганистана, а при правительстве Гани три четверти бюджета формировалось за счёт западной помощи. Соответственно, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в три раза».

«Талибы* просят врачей выйти на работу и гарантируют им зарплату в пересчёте на нашу валюту около 3 тыс. рублей в месяц. Ситуация тяжёлая», — добавил дипломат.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в стране из-за ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.