RAND: Франция не обладает достаточными ресурсами для длительной войны с Россией

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Франция не сможет противостоять России в случае длительного военного конфликта. Об этом сообщает Frobes со ссылкой на доклад американского аналитического центра RAND.

Согласно документу, у Франции мощная армия, оснащённая современной боевой техникой. В её составе есть новейшие самолёты, подготовленные подразделения спецназа и ядерное оружие.

Как отмечается, французская армия ненадёжна, так как не обладает людскими резервами и запасами боеприпасов для длительной войны с Россией.

Авторы доклада подчёркивают, что Россия — сильный противник, которого Франция не сможет победить без помощи со стороны США.

10 сентября Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

В Кремле заявили, что с сожалением восприняли заявление украинского лидера, и назвали рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.

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