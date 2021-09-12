Посол России рассказал о взаимодействии Москвы с талибами
«Мы с талибами выстраивали контакты последние 7–8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными»,— сказал Жирнов.
По его словам, оценки России о возможности прихода талибов оказались верны.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в стране из-за ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.