Посол России рассказал о взаимодействии Москвы с талибами

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Россия выстраивала контакты с радикальным движением «Талибан»* последние несколько лет, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Мы с талибами выстраивали контакты последние 7–8 лет. Поэтому в новый этап Афганистана вошли подготовленными»,— сказал Жирнов.

По его словам, оценки России о возможности прихода талибов оказались верны.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в стране из-за ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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