Премьер Сербии назвала число вакцинированных от COVID-19 в стране
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Об этом она заявила по итогам заседания кризисного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.
«В Сербии вакцинированы первой дозой вакцины 2 821 060 человек, что составляет около 52,2% населения, ревакцинированных — 50,1%, третью дозу получили около 6%», — цитирует Брнабич ТАСС.
Она также отметила, что изначально Сербия лидировала по темпам вакцинации в Европе, однако безответственный подход населения привёл к снижению показателей.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна произвела 545 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».