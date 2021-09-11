Премьер Сербии назвала число вакцинированных от COVID-19 в стране

Председатель кабмина Сербии Ана Брнабич заявила, что полностью от коронавирусной инфекции COVID-19 вакцинировались 50,1% взрослых жителей страны.

Об этом она заявила по итогам заседания кризисного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Сербии вакцинированы первой дозой вакцины 2 821 060 человек, что составляет около 52,2% населения, ревакцинированных — 50,1%, третью дозу получили около 6%», — цитирует Брнабич ТАСС.

Она также отметила, что изначально Сербия лидировала по темпам вакцинации в Европе, однако безответственный подход населения привёл к снижению показателей.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна произвела 545 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».