В Париже вновь проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом

В Париже демонстранты вновь вышли на улицы, чтобы принять участие в акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом, в частности санитарных пропусков.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным МВД Франции, всего на этот день запланировано 200 демонстраций, четыре из которых пройдут в Париже.

Как отмечают в полиции, во французской столице на акции могут выйти до 30 тыс. человек, тогда как по всей Франции — 140 тыс.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее в Амстердаме десятки тысяч человек вышли на марш протеста против мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.