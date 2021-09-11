В Париже вновь проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом
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Об этом сообщает ТАСС.
По данным МВД Франции, всего на этот день запланировано 200 демонстраций, четыре из которых пройдут в Париже.
Как отмечают в полиции, во французской столице на акции могут выйти до 30 тыс. человек, тогда как по всей Франции — 140 тыс.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее в Амстердаме десятки тысяч человек вышли на марш протеста против мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.