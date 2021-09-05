Тысячи людей вышли в Амстердаме на акцию протеста против антикоронавирусных мер
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Об этом сообщает информационный портал NOS.
Уточняется, что колонна протестующих растянулась на 7 км.
По данным портала, организаторам акции и властям удалось достигнуть компромисса о том, что марш закончится около 15:00 по местному времени на площади Дам. Как заявил представитель муниципалитета, акция пока проходит мирно.
Как отметил организатор марша перед его началом, он ожидает, что всего в демонстрации примут участие порядка 50 тыс. человек.
Ранее в Берлине несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.