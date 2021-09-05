Тысячи людей вышли в Амстердаме на акцию протеста против антикоронавирусных мер

В Амстердаме десятки тысяч человек вышли на марш протеста против мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает информационный портал NOS.

Уточняется, что колонна протестующих растянулась на 7 км.

По данным портала, организаторам акции и властям удалось достигнуть компромисса о том, что марш закончится около 15:00 по местному времени на площади Дам. Как заявил представитель муниципалитета, акция пока проходит мирно.

Как отметил организатор марша перед его началом, он ожидает, что всего в демонстрации примут участие порядка 50 тыс. человек.

Ранее в Берлине несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.