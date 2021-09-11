Антонов заявил о готовности России реанимировать диалог с США в антитеррористической сфере

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности российской стороны реанимировать двусторонний диалог с Соединёнными Штатами по антитеррористической теме.

Об этом сообщает посольство России в США.

Соответствующее заявление посол сделал в связи с годовщиной терактов в США, в ходе которых террористы протаранили здания Всемирного торгового центра на самолётах.

«В истории российско-американских отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки и гибель ни в чём не повинных граждан... Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018—2019 гг. Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата», — отметил он.

По мнению посла, две страны должны отбросить все противоречия и споры и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только своих государств, но и всего человечества.

Ранее президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.