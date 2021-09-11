МИД Британии почтил память погибших во время терактов 11 сентября
- Reuters
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто потерял свою жизнь во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Мы никогда не забудем тех, кто погиб в тот день, и тех, кто подверг себя опасности, чтобы помочь другим», — говорится в Twitter МИД Великобритании.
Публикацию сопровождает коллаж с британским и американским флагами.
Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.