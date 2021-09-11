МИД Британии почтил память погибших во время терактов 11 сентября

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Министерство иностранных дел Великобритании почтило память погибших во время терактов 11 сентября 2001 года.
МИД Британии почтил память погибших во время терактов 11 сентября
  • Reuters

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто потерял свою жизнь во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Мы никогда не забудем тех, кто погиб в тот день, и тех, кто подверг себя опасности, чтобы помочь другим», — говорится в Twitter МИД Великобритании.

Публикацию сопровождает коллаж с британским и американским флагами.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

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