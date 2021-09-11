МИД Британии почтил память погибших во время терактов 11 сентября

Министерство иностранных дел Великобритании почтило память погибших во время терактов 11 сентября 2001 года.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто потерял свою жизнь во время террористических атак 11 сентября 2001 года. Мы никогда не забудем тех, кто погиб в тот день, и тех, кто подверг себя опасности, чтобы помочь другим», — говорится в Twitter МИД Великобритании.

Публикацию сопровождает коллаж с британским и американским флагами.

Ранее президент США Джо Байден обратился к американцам по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года.